Luis, por ello, se sincera sobre su actitud con Lucía Pariente en sus últimos días en la casa: "He sido excesivamente generoso. Primero por el respeto que le tengo a ella y porque yo he vivido cosas muy chulas aquí". Y explica el motivo: "Por no crear más mal ambiente, pero yo me he mordido la lengua esta semana varias veces. Lo que no se puede hacer tocar las palmas todo el día porque hay muchas cosas que tiene razón, pero si le rebates se molesta".