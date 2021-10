Lucía Pariente discrepa con Frigenti, ella piensa que "son unas personas hiperespeciales", pero "que no dejan de tener 22 años" y que el tema de "que sea uno dominante y otro" asegura que "no es verdad" .

Miguel Frigenti, tras comentar actitudes que no le han gustado de los hermanos respecto a Adara y de Dani con Jesús, ha desvelado que se siente "estúpido con estos dos". Y explica el por qué de sus palabras: "Me han puesto a caer de un burro y yo los veo y se me cae la baba, me siento como un pringado". Afirma que esto le pasa porque les tiene cariño y pide que cuando "pongan videos de los gemelos a mi no me preguntéis".