Bigote Arrocet ha entrado en la casa de 'Secret Story', y además, se ha abierto en canal sobre todo lo que rodea a María Teresa Campos y su ruptura , lo que ha removido los cimientos en la casa de la familia Campos. Tanto, que la expresentadora ha hablado con Federico Jiménez los Santos, en Es radio , donde ha terminado emocionándose y reconociendo que no lo está pasando bien. Algo de lo que no ha podido evitar hablar Terelu en en plató de 'Secret Story: cuenta atrás' .

María Teresa Campos ha hablado y Terelu ha mostrado su preocupación: "Eso corrobora lo que pedí hace unas semanas hacia ella, de alguna manera me da la razón en que creo que es el momento de intentar apartarla lo máximo posible". Y lo explica: "Es lo mejor para ella, lo único que me importa es ella". La colaboradora asegura que las palabras de su madre le han sorprendido porque las ha hecho públicamente: "No es bueno para ella, hay veces que puede pensar que no está en publico y si lo está".