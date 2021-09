Bigote Arrocet habla de los mensajes con Terelu y sobre María Teresa Campos: "Si la veo se me caen las lágrimas"

"Estoy tranquilo porque yo sé la verdad", así le ha explicado Bigote Arrocet a Miguel Frigenti cómo se siente con todo lo que se ha hablado sobre su relación y ruptura con María Teresa Campos. El humorista chileno creía que todo esto se habría olvidado en dos años y le confiesa a su compañero que él quería mucho a Teresa: "Si a día de hoy le veo se me caen las lágrimas". Y no entiende que tiene que ver una cosa con la otra, aunque se emociona, ante la mirada de Frigenti: "No llores, Edmundo, que estoy muy sensible y me voy a poner a llorar yo también".