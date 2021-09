Emmy es señalada por su escasa aportación a la convivencia









Buscando concordia y una buena relación entre los concursantes les propusieron ayer que eligiesen a quien menos está aportando a la convivencia. Podríamos pensar que llevando tan poco tiempo les iba a costar decir un nombre, pero nada de eso. La hipocresía les lleva a decir tras un par de días de encierro que preferirían no nominar. Sin embargo, anoche no les costaba nada señalar a un compañero como el peor en algo. Incluso alguno aprovechó para hacer un juicio más general, como si estuvieran nominando. Será esta noche cuando nominen, lo de ayer solo buscaba el buen rollo (ejem), como digo.

Dejando las ironías aparte, hubo mosqueos importantes al verse señalados. Emmy y Chimo no se lo tomaron muy bien. Además, Miguel y José Antonio aprovecharon para ventilar una enemistad forjada posiblemente fuera de la casa y rematada dentro. Los dos colaboradores de Sálvame se nombraron mutuamente y sin temor a faltar al otro. Así, Miguel llamó “marichulo” a Canales, pidiéndole que no le volviera a hacer cierto tipo de bromas. Por su parte, el matador de toros se dirigió a su compañero como Miguelito, lo cual supone excede la confianza existente entre los dos. Esta fue la elección de todos:

Isabel > Bigote

Lucía > Chimo

Bigote > Emmy

Miguel > José Antonio

Cristina > Emmy

Fiama > Chimo

Sofía > Emmy

Emmy > Bigote

José Antonio > Miguel

Luis > Emmy

Luca > Chimo

Julen > Bigote

Cynthia > Chimo

Sandra > Bigote

Dani/Jesús > Emmy

Chimo > Lucía

En el balance total los más votados son Emmy (5), Chimo (4) y Bigote (4). Y con un solo punto quedaron José Antonio, Miguel y Lucía.

Bigote aplicó su filosofía de maestro zen, sin inmutarse al ser señalado tantas veces. Chimo se tomó a mal ser elegido por Lucía, de quien dijo haber descubierto que es la jefa de cocina. El DJ se quejó de que no le hubiera dejado colaborar en las tareas entre fogones. La cocina empieza ya a ser fruto de enfrentamientos, como casi siempre pasa. Y Emmy se lo tomó tan mal que, según cuentan, pateó unas maletas encontradas a su pasó, llorando con rabia por ser tan mal considerada.

Normal que a la ‘princesita’ alemana le diera rabia porque la pusieron de cochina para arriba. Tiene sus maletas sin deshacer, deja su cepillo lleno de pelos en la cocina o las lentillas encima de su almohada, y en sus cosas reina un desorden importante. Reaccionó defendiendo su derecho a dejar tampones usados en su neceser, lo cual es la mayor guarrería entre las escuchadas. Imposible creer que les vaya a costar nominar tan pronto cuando anoche les costó tan poco sacar los cuchillos. Lo cierto es que Emmy se le ha atravesado a más de uno. Es el caso de Miguel que ayer comentaba su maestro Bigote que algunos concursantes se crecen en el directo. Estaba hablando de Emmy, a quien solo vi reaccionar a la petición que le hizo Jordi González de darle solemnidad al momento de depositar su bola de los secretos. Además, viendo el desorden reinante y el poco entusiasmo a la hora de hacer las tareas parece algo injusto señalar de forma tan unánime a las mismas personas.

Miguel considera ofensivas las bromas de José Antonio, pero se le vió entusiasmado con la que le están gastando Fiama y Emmy. Cada mañana estas dos concursantes ponen una flor encima de la cama de Canales y se plantean dar el salto a dejarle un beso marcando con carmín en una servilleta, o incluso un mensaje amoroso en una nota. Porque, claro, no había otra persona a la que gastar la broma. Por ejemplo, alguien que no pudiera pensar mal sobre alguien. Seguramente a José Antonio no se le ha pasado por la cabeza que esté siendo víctima de una extraña maniobra de Cynthia, aunque también pudiera haberlo pensado. Si no ponen límites a la broma puede terminar siendo origen de conflicto, lo cual reconozco que nos viene bien para lo nuestro. Cristina estuvo enorme cuando preguntó a Canales: “¿Pero te dejan flores por amor o porque no saben si estás vivo?”. A veces surge la duda, ciertamente.

A todo esto, Miguel pidiendo que vacilen más a José Antonio, mientras las autoras de la broma prefieren no hacerle sentir mal. En el enfrentamiento de anoche entre José Antonio y Miguel este último patinó acusando a su oponente de no haber saludado a Cynthia cuando se encontró con ella en la casa, cuando todos vimos que le daba dos besos. ¿Fue un encuentro frío? Obvio que sí, pero no faltó el saludo. No es la primera vez que Miguel se equivoca precipitando sus juicios. A José Antonio le tenía tantas ganas que en lugar de elegirle como el peor en la convivencia aprovechó para dar motivos que más bien valdrían para nominarle, metiéndose en si tiene o no relación con otra compañera. No pareció valerle lo que le dijo durante la fiesta del viernes sobre su intención de intentar un acercamiento a Cynthia cuando haya pasado algo más de tiempo, lo cual parece razonable.

Demasiados frentes está abriendo a la vez Miguel y con no muy buenos resultados. Me recuerda esos dibujos animados omnipresentes en mi infancia donde el Coyote intentaba repetidamente acabar con el Correcaminos sin que este sufriera ni un rasguño. Era el pobre Coyote quien sufría las consecuencias de sus ataques. A Miguel le pueden explotar en la cara las bombas (marca Acme, por supuesto) que reparte entre algunos de sus compañeros. Tampoco le beneficia nada entrar en bucles eternos sobre auténticas chorradas. Luego se ve obligado a disculparse, como anoche hizo con Emmy. No sé si realmente lo siente o quiere evitar enemistades que puedan traducirse en nominaciones.

El ‘Coyote’ Miguel estaba ayer rayado por algo que le contó Cristina y que fue a compartir con los gemelos sin pensar si a su amiga le podía parecer bien. Cristina advirtió dos veces a Miguel que no fuera a terceras personas con aquello que ella le cuenta. La sólida relación entre estos dos puede quebrarse por esto. En este caso le había contado su colega periodista que cuando Jesús había comentado el buen consejo de Miguel sobre su choque con Emmy por los cereales, Isabel había sugerido que gente mala podía tener intención de hacerles reaccionar y dejarles mal, añadiendo Canales que “te harán sacar lo mejor y lo peor de ti”, o algo así. Miguel temió que Jesús y Dani dudasen de su buena intención y eso le llevó por el camino de la amargura durante horas. Parece claro que Isabel disparaba sin sentido hacia Miguel, pero no sé si justifica tanto drama.

Los secretos están despertando la imaginación creativa en algunos, lo cual puede tener jugosas consecuencias en el juego. Muy imaginativa me ha parecido la estrategia de dar pistas falsas haciendo creer que se guarda un determinado secreto (incluso manejando varias posibilidades) para hacer caer en la trampa y llevarse las bolas de sus compañeros sin tener que acertar ningún secreto. La idea se la escuché a Jesús, aunque creo que esto mismo se la ha pasado a más de uno por la cabeza. Sofía, por ejemplo, le sigue el rollo a Isabel, convencida de que es la del milagro. Por otro lado, Jesús está deseando robar la primera bola porque en ese momento no pondrá freno a intentar descubrir secretos. Tener bolas de más garantiza la continuidad en el juego cuando se pierde una. Ayer el Gemelier estaba tentado a accionar el pulsador. Y Sofía había optado en un principio por traicionar a Jesús y Dani, aunque terminó arrepintiéndose.

Ya dijo Sofía el domingo en directo que estaba pensando no compartir la pista de ‘Oliver Twist’ con los gemelos, pero sí con Luis. Y así lo hizo contando a Jesús y Dani que la pista era una pieza de puzle. A lo largo del día se sintió mal por haberles mentido y traicionado de esa manera, queriendo rectificar contándoles la verdad. Dos cosas me llaman la atención de esta maniobra: una es Luis echando todas las culpas a Sofía diciendo que le había sentado muy mal lo que esta había hecho. Cualquier cosa antes de tener a estos compañeros en su contra. La otra cosa es que Sofía terminase contando a Jesús y Dani la pista de verdad para ver si ellos podían ayudar a interpretarla, como así fue. Al fin alguien conocía el libro y su trama del orfanato. Si no es por los cantantes imposible que hubieran aprovechado Sofía y Luis esa pista.

Cualquier cosa es válida salvo no entrar en el juego. Me parece contrario a la norma y el espíritu del concurso lo que le comentaba ayer Sandra a Isabel. Ambas sospechan saber el secreto de Julen. Es más, Isabel tendrá esta noche en directo el cara a cara con su compañero. Pero resulta que Sandra aclaró que no revelaría ese secreto en ningún caso. Tampoco los de Isabel y Fiama, que completarían su lista de intocables. Hay estrategias que no son de recibo porque suponen la negación del juego. Lo mismo que hizo ayer Sandra con la misión del mal aliento. Comió poco la noche del domingo, se lavó lo dientes por la noche y al día siguiente pasó de la misión. El programa comunicará a Sandra esta noche la sanción por afrontar el juego con semejante dejadez: darán a conocer a todo el grupo una pista de su secreto. Está claro que Sandra sobra en este concurso.

Varias cosas suscitan dudas dentro y fuera de la casa respecto a las normas de los secretos. La principal es qué pasará con la bola de quien resulte expulsado. ¿Conservará su bola? ¿Seguirá en juego su secreto y si alguien cree adivinarlo tendrá que volver a la casa para tener el cara a cara? ¿El expulsado le puede quitar la bola a un compañero que siga en el juego? Queremos de saber.

Lucía no se anda con chiquitas y tiene facilidad para calar a la gente. Esto le he dicho a Sandra: “Mientes más que hablas”. ¡Diana! Y no conoce la hipocresía. Frente a quienes dicen preferir no nominar, Lucía afirmaba ayer: “A mí me faltan puntos para nominar. Deberíamos empezar por siete”. Me la imagino diciendo con gusto “siete puntos para…”.

Dani y Jesús son muy gemelos. Quero decir que piensan lo mismo y tienen idénticos gustos. Lo pude comprobar el otro día. Lucía en el comedor dice que se va a lavar los dientes y uno de los gemelos le dice que más blancos no los puede tener. Su hermano no está presente porque se encuentra precisamente en el baño y cuando llega Lucía le dice exactamente lo mismo. Aunque lo más bonito que les he escuchado relativo a su relación fraterna es esto de Jesús: “Más que mi muerte lo que más miedo me da es la muerte de mi hermano”. Escucharlo y sentir un escalofrío fue todo uno.

Cuando hablo de las posturas imposibles de Bigote por las mañanas me refiero a cosas como esta de la imagen. Es Bigote ‘Gollum’ Arrocet.

Es noche nominan, Isabel tiene el cara a cara con Julen (que puede tener como consecuencia la primera pérdida de una bola) y Sandra conocerá su sanción. No está nada mal el menú.









