El toque de atención de Carlos Sobera a Cristina Porta: "No me abráis debates nuevos, no hagáis bifurcaciones"

El recién expulsado ha querido hablar sobre cómo se han quedado Marta y Adri tras su marcha: "Me da pena porque he estado desde el primer día hasta el día que me he ido 24 horas con él, ahí dentro junto con Marta, eran las dos personas imprescindibles y estoy superorgulloso de que los dos estén ahí dentro". Y ha contestado a si hizo un pacto de no ocupar sus respectivas camas con Adri: "No me acuerdo haber hablado de eso, ahí dentro se van las cosas de la cabeza".