Adrián ha sido uno de los más afectados por la marcha de su amigo Colchero de la casa de Guadalix y es que así lo demostraba cuando se enteraba de la expulsión: "Ya lo he dicho otras veces, ha sido una persona que consiguió desde el principio hacerme confiar y me cuesta mucho. Al margen de las risas siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. El sentimiento que tengo hacia él es muy fuerte".