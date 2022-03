Las verdaderas razones del abandono de Víctor Sandoval: se explica en plató y no le faltan los enfrentamientos

Sigue Telecinco EN DIRECTO

Las verdaderas razones del abandono de Víctor Sandoval de la casa de Guadalix

El comentario de Miriam Saavedra a Sara desata un huracán en la casa y propicia la marcha de su compañero

Víctor Sandoval ha llegado al plató de 'La casa de los secretos' tras su reciente abandono voluntario del programa y es que un encontronazo con Rafa ha sido el detonante de la marcha del televisivo de la casa de Guadalix, pero hubo una sucesión de momentos que hicieron llegar hasta ese momento.

El comentario de Miriam Saavedra que inicia el abandono de Víctor Sandoval

El desafortunado comentario de Miriam Saavedra a Sara hacia enfadar mucho a la concursante, que encontraba a Víctor Sandoval como uno de sus apoyos en toda esta historia y que le recriminaba a Rafa la actitud ante esta situación: "Esto te va a pasar factura". Algo que no gustaba nada a Rafa: "Me dijo cosas feas y no me da la gana". Y esto no se quedaba aquí, el conflicto se iba moviendo por todos los rincones de la casa.

Rafa y Víctor se enfrentan

Tras esto, una conversación de todos los habitantes de la casa en el jardín, momento en el que Rafa saca a la luz su vida personal con Nacho Polo y su manera de tomarse las cosas, enfada al famoso: "Tú estás a un nivel y yo de otro". Algo que les hace lanzarse algunos dardos mutuos y todo termina cuando el concursante se levanta y Víctor saca por primera vez la idea de "marcharse" de la casa.

El televisivo pide abandonar el concurso

"Si me hablas me voy porque no tengo nada que escuchar. Para mí ya estás muertos y con muertos no hablo", estas son las palabras que entona Víctor a Rafa cuando intenta hablar con él, mientras se levanta de su asiento y pide abandonar el concurso de manera voluntaria: "No he venido a que se me denigre, se me juzgue y que vuelvan los fantasmas del pasado". Tras esto, el expresentador se desahoga en 'El cubo' sobre el concursante y este se explica ante sus compañeros.

Sandoval se explica en plató y se enfrenta a algunos de los presentes