Tom Brusse y Sara dan rienda suelta a la pasión y se besan en el baño: "Contigo olvido el mundo"

Hace tan solo unos días, Tom Brusse rompía en directo con su novia tras su acercamiento a Sara: "¿Me estás dejando delante de todo el mundo?", le preguntaba su ya ex. Parece ser que la decisión de Tom no era algo poco pensado, en la cabeza del francés ya rondaba la posibilidad de atreverse con su nueva compañera de casa.

"No sé qué me pasa.. No paro de sonreír...Contigo olvido el mundo...No sé si eso es bueno o malo...Nada más verte mi cabeza hizo booommm", confesaba Tom. "No sé si creerte...Hay que hacerte un polígrafo", respondía ella con humor.