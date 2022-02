Alatzne y Virginia rompen a llorar agobiadas por las discusiones de la casa

La mañana de este lunes no ha sido más tranquila. Alatzne y Virginia han roto a llorar agobiadas por las discusiones de la casa, algo que para ellas ya es realmente incómodo y que no les permite encontrarse cómodas.

Alatzne se ha ido llorando con Cora al baño, donde se ha desahogado. Le cuenta que ha vivido muchas veces entre gritos y no lo puede soportar y que se encuentra "desbordada" con esta situación. Asegura que está muy agradecida de estar en la casa, pero que el día a día así es imposible y que es difícil de gestionar. Además, se avergüenza de algunas actitudes que ha tenido.

Nissy se mete en la conversación y define a Rafa como "un tío oscuro" que aprovecha todo para fastidiar a una persona. "Es todo el rato como humillante", dice Alatzne y piensa que hay cosas que es mejor callárselas pero que usa su silencio para venirse arriba él. No quiere que siga jugando con ella con el tema del conflicto que han tenido ni por si ella siente algo por él, que niega que no en repetidas ocasiones. Tampoco le gustó que Carmen, en el vídeo de la mesa, le dijese a Rafa que pusiera su nombre. Nissy cree que los dos san malas personas y Cora tampoco se fía de ella.

No te pierdas este y otros momentos destacados en los resúmenes diarios de mitele PLUS. Además, puedes ver lo que sucede en directo en la casa con la señal 24 horas y la señal plus.