Los secretos de los expulsados al descubierto: De las más de cien infidelidades de Héctor, a la adicción a los estropajos de Brenda

Brenda fue adicta a comer estropajos: "Me enganché a comer estropajos. En el embarazo de uno de mis hijos tenía tal acidez y no encontraba que nada me hiciera efecto. Un día de la rabia, fregando arranqué un trozo de estropajo y a pesar de los restos del lavavajillas, espumita y de comida me calmó. Inhalar el lavavajillas también me calmaba. Me escondía para que nadie me viera porque me parecía un poco raro", cuenta en un vídeo.