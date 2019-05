Alberto: “Todos cometemos errores”

La sede del partido se había convertido en una auténtica fiesta, Ana Chantelle era la nueva líder del partido y había que celebrarlo. Una celebración a la que no podía faltar Alberto Guzmán. Sin embargo, el Presidente no venía solo, venía acompañado de Carlos y de la policía. Sabía que su esposa y Paula habían sido las responsables de su intento de asesinato, y no iba a permitir que siguieran utilizándole. Ana no podía creer que su marido estuviera haciendo algo así y no ha dudado en explicarle por qué quiso verle muerto “Me quitaste todo lo que tenía”. Paula por su parte ha intentado utilizar el amor que Carlos siente por ella para no volver a la cárcel, pero el amor aquí tampoco ha sido suficiente.