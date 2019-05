Andrés, a Laura: “Habrá que improvisar”

Tras su supuesta despedida organizada por el propio Jon, Laura no podía seguir viviendo sin tener a Andrés al lado y le propuso escapar juntos. Ella no podía traicionar a sus padres, pero si él decidía raptarla, ella no se iba a oponer. Con todo el servicio de palacio de su lado, Andrés ha regresado para salvar a su princesa y entre ellos ha triunfado el amor.