Aquí empieza y acaba todo: El inesperado desenlace de ‘Secretos de Estado’

Cuatro historias de amor, un intento de asesinato, una nueva traición y muchos ‘Secretos de Estado’, se cruzan en el capítulo final de la serie política más inquietante de Mediaset. Guillermo no está dispuesto a caer solo , Alberto Guzmán no está seguro de ser el hombre que da un paso atrás y Ana se encuentra a un pasito de cumplir su sueño .

Andrés, a Laura: “Habrá que improvisar”

Tras su supuesta despedida organizada por el propio Jon, Laura no podía seguir viviendo sin tener a Andrés al lado y le propuso escapar juntos. Ella no podía traicionar a sus padres , pero si él decidía raptarla, ella no se iba a oponer. Con todo el servicio de palacio de su lado, Andrés ha regresado para salvar a su princesa y entre ellos ha triunfado el amo r.

Ana cumple su sueño: ganar las primarias

Alberto: “Ya es tarde para arrepentirse”

La sede del partido se había convertido en una auténtica fiesta, Ana Chantelle era la nueva líder del partido y había que celebrarlo. Una celebración a la que no podía faltar Alberto Guzmán. Sin embargo, el Presidente no venía solo, venía acompañado de Carlos y de la policía. Sabía que su esposa y Paula habían sido las responsables de su intento de asesinato, y no iba a permitir que siguieran utilizándole. Ana no podía creer que su marido estuviera haciendo algo así y no ha dudado en explicarle por qué quiso verle muerto “Me quitaste todo lo que tenía”. Paula por su parte ha intentado utilizar el amor que Carlos siente por ella para no volver a la cárcel, pero el amor aquí tampoco ha sido suficiente.