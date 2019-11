Asun y las 'Señoras del (h)AMPA' se unen en la lucha más sangrienta contra el clan de Carmona

Después de superar muchos problemas y con su plan perfectamente organizado, las 'Señoras del (h)AMPA' llegan al colegio seguidas de Carmona y sus hombres, que no se esperaban la colaboración de Asun ni el ataque con las Turbothunders 3000 como protagonistas. Aunque la lucha no es fácil y las chicas están a punto de ser derrotadas, finalmente se hacen con los matones y con su jefa, a la Mayte decide perdonarle la vida: "Una amiga me contó que hay un lugar en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres... y allí te vas a pudrir".