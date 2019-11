El alegato de las 'Señoras del (h)AMPA' a favor de las mujeres: "Las chicas buenas van a l cielo, pero las malas vamos donde nos da la gana"

"Ser mujer hoy en día no es nada fácil, por eso nos toca pelear y cuando una pelea, a veces sangra. Eso nos hace más fuertes. Ahora sabemos exactamente lo que queremos y si eso nos convierte en unas zorras, que así sea. Me he dado cuenta de que me he pasado la vida tratando de ser como esas mujeres perfectas que nos venden en la tele, pero si algo he aprendido es que no existen las mujeres perfectas, como tampoco existen las familias perfectas ni la vida perfecta. Pero sin embargo, sí existen otro tipo de mujeres, las de verdad. Mujeres extravagantes y únicas que guardan dentro un corazón enorme. También hay mujeres fuertes y testarudas, pero que tiene el valor necesario para pedir ayuda siempre que la necesitan. Y cómo no, esas mujeres viscerales y con temperamento, pero que saben dar segundas oportunidades. Luego están esas otras mujeres, esas que nunca pensaste que acabarían en tu vida. Mujeres que a veces te sacan de quicio, pero con las que compartes más cosas de las que imaginabas. Todas esas mujeres libramos cada día nuestra propia batalla y nos descubrimos de pronto mucho más fuertes de lo que habíamos imaginado. Esa mujeres imperfectas son hoy mis amigas y aliadas. Así que sabéis lo que os digo... que le den por culo a las mujeres perfectas. Al fin y al cabo, ya sabéis lo que dicen: Las chicas buenas van al cielo, pero las malas vamos donde nos da la gana", este es el alegato de las 'Señoras del (h)AMPA' a favor de las mujeres.