Los dos nuevos delitos de las ‘Señoras del (h)AMPA’: allanamiento y secuestro

Las señoras tienen unamuy gorda, por un lado,ha metido un poco la patita tras escribir un post en el. Si querían no levantar sospechas, con esto las han levantado pero bien. Además a esto, se les suma el problema de la niña. Asun las podría delatar porque grabó todo lo que pasó esa noche en casa de Amparo a no ser que maten a su madre: o se la cargan o se lo casca todo a la pasma. Pero ellas no son ningunas asesinas y no van a matar a nadie (o sí), las señoras solo se van a colar en casa de su vecina para llevarse las cintas.