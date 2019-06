Desmontando mitos: lavarse el pelo todos los días no tiene por qué ser perjudicial

¿Puedo lavarme el pelo todos los días?

La frecuencia de lavado se ha convertido en uno de los principales temas de debate, sobre el que se ha discutido largo y tendido. Es una gran duda existencial: son muy comunes los consejos y las recomendaciones a favor y en contra de los lavados diarios o alternos. Y lo cierto es que no existe una norma universal que responda a la cuestión: cada tipo de cabello necesita un ritmo de limpieza propio, así que lo primordial es que detectes cuál es el comportamiento de tu pelo y entiendas qué necesita. Un cabello con mayor tendencia a tener grasa, por ejemplo, requerirá de una frecuencia mayor que un pelo más seco. ¡Así que aprende a detectar las necesidades del tuyo!

Otra de las grandes verdades que se han extendido como la pólvora es la supuesta tendencia del cabello a acostumbrarse a los efectos de un champú. Esto provocaría que sea conveniente cambiar de productos cada cierto tiempo, para evitar que la melena cuidada con un mismo producto de forma frecuente deje de recibir sus beneficios. Lo cierto aquí es que no existe ninguna evidencia científica que demuestre esta supuesta verdad: el pelo no es un organismo vivo, por lo que no puede hacerse "inmune" frente a los efectos de un producto. ¡No dejes de utilizar tu champú de confianza si te funciona!