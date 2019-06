Di adiós de una vez al encrespamiento y consigue unos rizos marcados con estos tres trucos

El cabello rizado es tan bonito como difícil de domar. Seguro que te ha pasado en más de una ocasión: Te miras al espejo y eres una especie de león despeinado. Sí, más o menos. Este momento león se conoce como el efecto 'frizz', y es que resulta que el pelo rizado tiene más tendencia a encresparse que el pelo liso ya que por lo general es más seco. Y dirás, ¿por qué es más seco? El sebo que produce el cabello no fluye tan fácilmente por la fibra capilar que el pelo liso. Es por esto que para tener una buena melenaza rizada hay que mimar mucho nuestro pelo con estos sencillos trucos que te vamos a contar.

¿Qué productos hay que usar para lavar el cabello rizado?

Muchas veces usamos productos que no se adaptan a las necesidades de nuestro cabello y cogemos el primero que pillamos por el súper. ¡Error! Para que nuestras cabelleras rizadas luzcan brillantes y bonitas necesitamos un chute de hidratación máxima para evitar ese efecto ‘frizz’ que se produce debido a la absorción de la humedad del ambiente.

Pero si lo que quieres es una más hidratación todavía,. Siempre os decimos que lo ideal es utilizar productos de una misma gama para conseguir los resultados más óptimos. El acondicionador y la mascarilla Herbal Essence bio:renew Aceite de Argán de Marruecos son ideales para seguir con la rutina de hidratación de nuestro cabello y huelen de maravilla. Aplica la mascarilla una vez por semana con el pelo húmedo de medios a puntas y déjala actuar mínimo media hora. Lo ideal es que la dejes el mayor tiempo posible. Después, aclara con agua tibia y termina con un buen chorro de agua fría que, aunque no te guste mucho la idea, te ayudará a mantener la melena hidratada y con un brillo natural.

Si todavía necesitas más hidratación, te damos un truquito. Utiliza el acondicionador Herbal Essence bio:renew Aceite de Argán de Marruecos , e incluso aplícalo sobre el pelo seco. Si un día te levantas con el pelo más encrespado de la cuenta, coge un poco de acondicionador y repártelo de medios a puntas con los dedos, sin pasarte, solo un poco para no engrasar el pelo. ¡Este truco nunca falla!

Prohibidos los cepillos, solo para antes de lavar

Primera norma fundamental para peinar el pelo rizado: nunca peinarse el cabello en seco a no ser que vayas a lavarlo justo después. Al peinarlo, abres el rizo y lo que consigues es que pierda su forma original y encima no te deshaces de ese efecto ‘frizz’, sino todo lo contrario. Además, si decides peinarlo no debes usar un peine cualquiera, ya que para las melenas rizadas hay una serie de peines especiales para su cuidado. Apunta: Los peines tenedor cuanto más anchas y separadas estén las púas, muchísimo mejor para proteger el pelo de los tirones manteniendo el rizo natural y suelto.