El movimiento económico de Ortega Cano que ha alertado a Ana María Aldón: "Teme por su hijo"

Es más que evidente que entre José Ortega Cano y su todavía mujer Ana María Aldón existe una crisis . La pareja se las ve y se las desea para no coincidir ni en la casa que comparten en Madrid ni en el apartamento que tienen en Costa ballena: "Cuando uno llega el otro ya se ha ido, hacen lo imposible para no coincidir ".

Estando así la situación no es de extrañar que cada vez salgan más informaciones que probarían el distanciamiento de la pareja. La última ha llegado hasta la redacción de 'Socialité' y no es otra que un supuesto movimiento económico de José Ortega Cano que Ana María Aldón no se habría tomado nada bien.