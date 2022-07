El exrepresentante de Ana María Aldón cuenta por primera vez en televisión los desplantes de los Ortega Cano: "Ana tiene miedo"

Hoy ‘Sálvame’ emite unas imágenes inéditas grabadas durante la participación de Ana María Aldón en la última edición de la ‘Sálvame Fashion Week’, unas imágenes que la pareja no era consciente que se grababan y que evidenciarían aún más que la colaboradora de ‘Viva la vida’ y el torero están a años luz de ser la pareja feliz que tanto tiempo nos han querido hacer creer.

Marc comenzó a trabajar con Ana María hace unos meses, concretamente cuando Alejandra Rubio les puso en contacto: “Ella quería ampliar su imagen en redes para no limitarse a sus colaboraciones en televisión, yo la ayudé a crear el personaje que ahora es para las marcas en las redes sociales”.

Marc ha vivido al lado de Ana María Aldón, pese a su corta experiencia profesional con ella, algunos de los momentos más complicados de la diseñadora en los últimos tiempos: “Cuando vi cómo estaba Ana María llamé a Carmen Borrego, con la que me llevo genial, para contarle que estaba preocupado por Ana, que no la veía bien, yo quería que Carmen supiera lo que pasaba para que en los programas no se pensaran que faltaba al trabajo para irse de juerga como se dijo”.