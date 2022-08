'Socialité' desvela el nombre de los tres colaboradores vetados por Alejandra Rubio en su entrevista

Alejandra Rubio pactó con la dirección del 'Deluxe' los colaboradores que podían (y los que no) sentarse en la entrevista

Alejandra Rubio se sentó ayer por primera vez en el plató del 'Deluxe'. La pequeña del clan Campos fue entrevistada por su madre, Terelu Campos, y lo cierto es que la influencer no se dejó nada en el tintero y se abrió como nunca antes en televisión. Alejandra no tuvo tapujos a la hora de confesarle a su madre lo que no compartía con ella sobre su forma de hacer televisión o las relaciones que mantiene con algunos de los colaboradores de 'Sálvame'.

Sin embargo, y aunque Alejandra hizo gala de la naturalidad y sinceridad que le caracteriza, lo cierto es que antes de sentarse en el sillón del 'Deluxe' la hija de Terelu pactó algunas condiciones de cara a su entrevista. La influencer acordó con la dirección del programa los colaboradores que podían sentarse frente a ella durante la entrevista y los que no.

Un día después de la entrevista, 'Socialité' desvela en exclusiva el nombre de los tres colaboradores de 'Deluxe' que fueron vetados por Alejandra y además habla con los protagonistas: Miguel Frigenti, Laura Fa y Lydia Lozano.

Los colaboradores reaccionan al veto de Alejandra Rubio

El que peor se ha tomado la decisión de Alejandra ha sido Miguel Frigenti. El colaborador no se esperaba la decisión de la hija de Terelu y así se lo hacía ver a nuestra reportera: "Mal empieza en este mundo si empieza jugando con el trabajo y el pan de la gente, a cada uno se le conoce por sus actos y ella está demostrando el tipo de persona que es".

Quien tampoco podía creer lo que acababa de pasar anoche era Laura Fa. La catalana no solo alucina por el hecho de no poder estar en la entrevista, si no que se sorprende muchísimo al enterarse de que Alejandra tenga la oportunidad de decidir quién está y quien no en el programa: "Estoy flipando, no me lo esperaba, no pensaba que tuviera la capacidad de vetar ni la intención de hacerlo, puede que sea algo que haya visto en casa...".