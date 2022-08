Rompen Alessandro Livi y Patricia Guimeras: todos los detalles de la ruptura

Alessandro Livi y Patricia Guimeras , exparticipantes de 'La isla de las tentaciones 2' han roto su relación. Así lo ha confirmado ella misma a través de sus redes sociales, detallando que ha sido él quien ha decidido romper : "Ha sido una decisión por su parte, lleva ya más de un mes que no está en casa", informa la canaria a sus seguidores.

Patri explica que ha sido su decisión la de no contarlo públicamente en un principio y confiesa, a través de sus stories de Instagram, visiblemente emocionada, que generalmente se suelen mostrar momentos buenos, pero que también los ha habido malos en su relación: "No me sentía preparada para admitir que cuatro años de mi vida se habían acabado", añade.