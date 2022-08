Nuria Marín contesta tajante a Carmen Lomana tras sus desafortunadas declaraciones sobre la presentadora

Días después, en sus redes sociales, era la propia Carmen Lomana la que se pronunciaba sobre los hechos asegurando que la información que 'Socialité' había dado era falsa pese a las evidentes imágenes que se mostraron durante la emisión del programa: "Mi coche estaba aparcado en un sitio en el que tenía permiso, es una vergüenza que inventen sobre la marcha y que lo publiquen para que luego la gente empiece a decir si yo me creo que puedo hacer lo que me da la gana, no puedo con el hecho de que inventen que he hecho algo que no es verdad, todo mentira (...) Es como si mañana dijera que he visto a la presentadora prostituyéndose por la calle...".