Mayka Rivera explota al ver a su exnovio Alejandro Bernardos junto a Oriana Marzoli: "Te vas a cagar"

Oriana Marzoli y Alejandro Bernardos, por un lado, y Mayka Rivera, por otro, han coincidido en un evento de moda y allí ha tenido lugar lo inevitable. Las jóvenes llevan tiempo haciendo partícipes a sus seguidores de lo mal que se llevan (Oriana explicó en su canal de mtmad qué relación mantenía con Alejandro , ex de Mayka). Y es que, al parecer, esto sería el origen de su enemistad . Al ver a su ex con Oriana, Mayka ha explotado y todo ha sido grabado por un testigo.

Al parecer, a Mayka no le sentó nada bien ver a su ex junto a Oriana en el desfile de moda de la diseñadora Paloma Suárez al que acudieron, y no dudó en hacerle una peineta ante las risas de estos. El mal rollo estuvo presente durante todo el evento. El entorno de Oriana asegura que la joven y Alejandro "se están conociendo". Hablamos con el testigo que grabó todo y vemos, en el vídeo, a Mayka advirtiendo a su ex: "Te vas a cagar".