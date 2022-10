Clara Chía atraviesa por uno de sus peores momentos: "Está destrozada, ha dejado de ir al trabajo"

El paparazzi Jordi Martín ha asegurado para 'Socialité' que Clara Chía, la nueva pareja de Gerard Piqué, no atraviesa precisamente por su mejor momento. Jordi ya contó en nuestro programa que los trabajadores de Kosmos, el holding que posee Gerard Piqué en Barcelona y en el que trabaja Clara Chía, estaban descontentos con la falta de atenciones del futbolista , motivo por el cual Piqué habría organizado una cena con ellos.

Sin embargo, estas mismas personas aseguran que Clara Chía atraviesa por un momento complicado debido a la presión mediática a la que se ha visto sometida en los últimos meses: "Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza". ¿Serán la última canción de Shakira y sus indirectas el motivo del malestar de Clara Chía?