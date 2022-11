Nuria Marín se disculpa con Marta López Álamo por un vídeo poco afortunado: "Perdón de todo el equipo"

Según le llegaba a Nuria Marían, la modelo estaría bastante enfadada con 'Socialité' por creer que se ríen de ella con esas palabras, algo que Nuria ha intentado explicar pero que también ha reconocido: "Entiendo que no te haya gustado, era un vídeo en clave de humor, no pretendíamos ofenderte, sabes que te quiero y que te admiro, que opino que no es nada fácil conseguir todo lo que estás logrando".