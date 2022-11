Makoke, pillada: Se besa apasionadamente con un joven en una discoteca en Córdoba

Makoke ya no se esconde. La colaboradora de 'Fiesta' ha sido cazada en actitud muy cariñosa con un joven cordobés. La ex de Kiko Matamoros se ha dejado llevar por la pasión y, tan solo unos meses después de romper con el que ha sido su chico durante casi dos años , la azafata del Telecupón ha dado rienda suelta a sus instintos besándose apasionadamente con un chico en una discoteca de la ciudad de Córdoba.

Makoke no le había contado a nadie del medio la triste noticia, pero la familiaridad con la que Emma García la trataba en el programa 'Fiesta' le hicieron abrirse: "Eres como una brujita, me miras y sabes que algo me pasa". Emma advertía en los ojos de la colaboradora que algo no iba bien en su vida personal y preguntaba directa: "¿Todo bien con tu pareja?".