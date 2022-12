Patricia, hermana de Georgina Rodríguez, amenaza a la influencer: "No quisiera tener que contar cosas"

Decenas de medios de comunicación se hicieron eco de la entrevista exclusiva de 'Socialité' a Patricia , hermana de Georgina Rodríguez , en la que atacaba duramente a la influencer y la acusaba de no escuchar sus peticiones de ayuda.

La entrevista a Patricia en 'Socialité' no consiguió que Georgina se pusiera en contacto con su hermana para ayudarla a salir de la difícil situación económica que atravesaba, pero sí que logró que alguien que había visto el programa la llamase para ofrecerle trabajo: "Me contrataron en una panadería, trabajo ayudando en la cocina y como camarera, ya puedo pagar el alquiler y no estoy de okupa".