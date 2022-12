‘Socialité’ regresa de una pausa publicitaria cuando vemos a María Patiño muy ilusionada , mirando el móvil y con ganas de compartir con todos los espectadore de algo que acaba de descubrir: ¡Sale en un videoclip de Mariah Carey! Y no, no es broma.

“No me o puedo creer, se lo juro. Salgo en un videoclip de Mariah Carey, no es un montaje de nadie, en el minuto uno, veinte. La canción se llama ‘Joi to the world’, así de fuerte es todo”, es la reacción de la presentadora.