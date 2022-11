La semana pasada, 'Socialité' se hizo eco de la llamada de auxilio que protagonizó Patricia hacia su hermana, Georgina Rodríguez. Patricia está arruinada y viviendo de okupa y quiso llamar la atención de la influencer a través del programa para que le ayudase. Ha pasado una semana y la pareja Cristiano Ronaldo no ha reaccionado al mensaje .

Patricia continúa sin tener ayuda de su hermana y ahora le pide ayuda no para ella, sino para sus hijos (los sobrinos de Gio). Ella cree que Georgina no le tiene ningún tipo de sentimiento y no entiende el motivo: "Esperaba que te pusieras en contacto conmigo, estoy muy dolida", dice entre lágrimas.