Alba Carrillo cuenta los detalles de su relación sexual con Jorge Pérez: "Fue una sorpresa para bien"

Adriana Dorronsoro pregunta en su directo de Instagram si Jorge Pérez era un empotrador. Alba Carrillo, al escuchar a su comañera, contesta: "No voy a entrar en detalles de ese tipo, pero es verdad que me pensaba que era más suavón de lo que es".

"Fue una sorpresa para bien, yo siempre pensaba que iba a ser el típico con el que tienes esa tensión sexual y después dices 'jo..", comenta Carrillo en el directo de Instagram. Luego, pide a Jorge Pérez que dé un paso al frente: "Tío, da la cara, te lo digo como amiga y persona. Deja de mentir, di que yo te molaba, que nos poníamos mogollón, que he metido la pata porque llevo cuatro hijos a las espaldas con esta mujer a la que quiero muchísimo".

Además, Alba Carrillo apunta sobre su participación en televisión: "Cómo no aproveche la ocasión lo mandan a tomar por saco, estaba ahí por caridad, porque es un tío bueno, tenía tonteito conmigo y hacía gracia.... Pero no es un buen colaborador, no es un gran personaje televisivo ; o juega bien sus cartas o acabará donde Sonsoles".