Exclusiva| Las primeras declaraciones de Amaia Montero tras salir de la clínica: "No es un momento de celebración"

La cantante Amaia Montero despertó una gran preocupación hace un mes cuando compartió en sus redes sociales una fotografía con un aspecto algo deteriorado. Además, la publicación la acompañaba con una frase que hacía que la preocupación por su estado de salud aumentase todavía más: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".