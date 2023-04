Sale a la luz la última declaración de Alves: ''Solo fui cómplice de las ganas que ella tenía''

‘’Esas chicas vinieron a nuestro reservado, pero nosotros no insistimos, ni el camarero a ellas tampoco. Noté su buena disposición por la manera como bailaba, por cómo se acercaba a mí, como intercambiábamos posiciones. Le dije de trasladar todo eso al baño. Me dijo que sí, que no había problema. Le dije que yo iba primero y que la esperaría dentro’’, es una parte de la transcripción de la declaración de Dani Alves.