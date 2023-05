Belén Esteban reacciona al regreso de Jesulín a la televisión: ''Hay que mantener a todos los hijos por igual''

Jesulín de Ubrique le concederá una entrevista a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

Belén Esteban ha dado su opinión sobre qué le parece que el padre de su hija vuelva a los medios

Jesulín de Ubrique lleva muchos años alejado de las cámaras sin pasar por ningún programa de televisión, pero dentro de poco esto cambiará, el torero será el primer invitado de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', y Jesulín dará un repaso a su vida profesional y personal junto al presentador Bertín Osborne.

Los medios no han podido evitar preguntarle a Belén Esteban sobre el regreso de su ex al mundo televisivo y 'Socialité' se ha hecho eco de su respuesta, ella no ha dudado ni un segundo en dar su más sincera opinión al respecto.

‘’ ¿Ha dado una entrevista a Bertín? Yo estoy súper contenta de que la gente trabaje, súper contenta y más si tienes los hijos que tienes porque claro hay que mantener a todos los hijos, pero mantenerlos a todos por igual’’, así reaccionaba Belén a la polémica noticia.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha explicado que no quería hablar más de él: ‘’Lo que más quiero no quiere y lo hago por ella, él no sabe la suerte que tiene de que no lo haga’’.