El desgarrador mensaje de Alba Silva a Sergio Rico en su primer aniversario de boda: "Sé que no te vas a rendir"

"Hace justo un año estaba siendo el día más feliz de mi vida, esperabas en el altar con los ojos empañados mientras me veías llegar junto a toda la gente a la que queremos (...) Tú nunca me fallas y nunca lo harías, eres la persona más fuerte y más valiente que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todos los momentos felices que me debes, cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos, me haces muchas falta, te espero y te amo mi Sergio, siempre fuertes".