Como lo lees. A Iker Casillas no hay nadie que se le resista y ya nos lo ha demostrado en varias ocasiones a través de sus redes sociales. Desde su ruptura con Sara Carbonero , son varias las chicas con las que se ha relacionado al guardameta, entre ellas la periodista Ana Quíles .

La última chica con la que se le ha relacionado no es otra que una conocidísima ganadora del reality por excelencia, 'Gran hermano': ¡Bea Retamal ! Sí, la naranjita ha protagonizado un coqueto tonteo con el que fuera portero del Real Madrid y no ha pasado desapercibido para el equipo de investigación de 'Socialité'.

Y es que el futbolista ha fundido 'likes' a la ex gran hermana, más con concretamente le ha dado 'me gusta' a las fotos en las que la valenciana sale de lo más sexy. ¿Se trata de la técnica de ligoteo de Iker? Sus likes van casi siempre dirigidos a chicas atractivas y famosas que le devuelven el 'like' encantadas.