"No tengo fuerzas para seguir. No sé si soy capaz de seguir porque soy una inútil ", son parte de sus palabras, unas palabras que han entristecido a María Patiño , que ha reaccionado en seguida en directo.

Tenemos más información al respecto: "Se ve que no aguanta más por su estado físico, le duelen muchísimo las piernas. Sus compañeros han comentado que tiene los tobillos muy hinchados y ella ha dicho 'me flaquean las fuerzas y no sé si quiere continuar, me siento muy inútil en la casa".