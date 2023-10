Exclusiva| Natalia Ferviú desvela el motivo por el que dejó 'Cámbiame': "Llegaba a casa llorando"

"Colapsé porque aquello (el programa) mutó, yo estaba sufriendo , se crearon dinámicas que yo no disfrutaba, yo llegaba a casa llorando (...) No estaba cómoda y creí que lo más honesto era dejar de estar en el lugar en el que no se quería estar".

"Cinco años después me quedo con todo lo bueno que pasé allí que es muchísimo, hoy por hoy no podría decir que no volvería porque nunca se puede decir de este agua no beberé, pero tendría que ser desde la luz".