El descuido de Paz Padilla que deja al descubierto el rostro de la nueva novia de Miguel Ángel Silvestre

La presentadora compartía con sus seguidores el vídeo de una actuación musical en el que se apreciaba a otras personas disfrutando del concierto. Automáticamente los usuarios se daban cuenta de que una de esas personas era el protagonista de la serie 'Sin tetas no hay paraíso'.

El equipo de 'Socialité' se ha puesto manos a la obra y ha descubierto que Rebeca ya seguía a Miguel Ángel desde hace años y que sus 'Me gusta' en las publicaciones del actor eran constantes. Ahora vemos que el actor no solo es seguidor del restaurante de la valenciana, si no que además sigue el perfil personal de la empresaria.