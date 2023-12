Aitana explica el motivo de sus lágrimas en los últimos conciertos: "Ha sido uno de mis años más duros"

Ahora Aitana se prepara para dejar atrás un año "precioso", según ha dicho, un 2023 en el que ha estado rodeada de "la gente que quiero" y en el que ha disfrutado de grandes viajes, "un año realmente muy bonito que me llevo para siempre en mi corazón, pero también tengo que decir que ha sido uno de los más duros ": "Supongo que el contraste es también lo bonito. Estoy muy agradecida de todo lo que vivo, de estar encima de este escenario, de tener 24 años y ser una mujer emopoderada y que puede salir adelante. Me siento muy orgullosa de mí", ha contado antes de concluir con "¡que se venga ya, por Dios, el 2024!".

Para terminar, Aitana se ha mostrado positiva y sincera: "Yo siempre lo digo, hay días mejores y días peores y estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros, pero a mí me gusta llorar, lloro mucho y soy muy real y transparente con mis emociones, no me las guardo, no me las callo, porque así soy. Y me está gustando mucho llorar bailando también".