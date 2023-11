Aitana habla de su ruptura con Sebastián Yatra: "Nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando"

Sebastián Yatra confirmó la ruptura pero aún no habíamos escuchado a Aitana. 'TardeAR' nos muestra las primeras palabras de la cantante, a la que la noticia le ha pillado en Perú. En declaraciones al programa 'Amor y fuego', asegura que se trata de una decisión tomada de forma amistosa.

No ha querido mojarse mucho, como tampoco hizo su ya exnovio. Sebastián Yatra confirmó la noticia de la ruptura en México: "Nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos, los dos estamos solteros y la quiero mucho".

Sin embargo, distintas informaciones apuntan a supuestas terceras personas pero Leticia Requejo lo niega todo en 'TardeAR': "Se habla de Carlos Alcaraz y de Rels Be, desde este programa podemos confirmar que no entran terceras personas, no ha influenciado que haya una amistad especial con Carlos Alcaraz".