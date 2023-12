El director Frankie de Leonardis, destrozado tras la muerte Itziar Castro: "Estaba en la piscina y no se encontró bien..."

"Perdona, pero cada vez que comienzo a hablar del tema, me rompo ...", dice Frankie de Leonardis totalmente emocionado y roto por la muerte de la actriza. El director, recordando cómo era su relación, confiesa que "Itziar no era una amiga, es familia, es mi hermana".

"Nos conocimos hace 25 años en un café de aquí, en Barcelona, desde entonce s hemos sido inseparables ...", comenta con el tono roto. Tras esto, Frankie de Leonardis añade: "Los primeros en enterarse son Lucía, su madre, y Oriol, el hermano. Ellos están desbordados , Lucía me llamó a las dos de la mañana y me lo dice...".

Frankie de Leonardis, sobre el momento en el que le comunican la muerte de Itziar, confiesa: "Me quedé de piedra, no sabía ni cómo reaccionar porque es que, es que no te lo esperas...". "La madre me pidió que me pusiera en contacto con todos los medios porque Itziar vivía para el público y esto sería lo que más feliz le haría", sentencia.