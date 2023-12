El arquitecto Joaquín Torres desvela que trabajar para Pe y Bardem fue un infierno: "Me llamaban a las cinco de la mañana"

Torres asegura que no solo fueron unos clientes exigentes e inconformistas, si no que además estaban realmente obsesionados con la confidencialidad:

"No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos (...) Había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles. (...) No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado (...) Las visitas de obra eran terribles, tenían que vaciar la casa para que no les viera nadie".