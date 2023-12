Entrevista exclusiva a la tiktoker Aida Redru, tras su sonada ruptura con Lucía de la Puerta: ''Se merece todo lo bueno''

‘’Yo la quiero mucho, siempre la he querido, la tengo mucho respeto, tanto personal como profesionalmente, es una chica maravillosa y se merece todo lo bueno’’, son las palabras que Aida le dedica a su exnovia Lucía.

La tiktoker ha dado a conocer cuál es la parte más dura de ser famoso en las redes sociales: ‘’Es una locura, yo lo pienso y me sigue impactando, una de las peores cosas y para mi lo más duro de las redes es saber llegar al balance de tu vida personal y de lo que muestras por redes, saber poner ese límite’’.

Por otro lado, Aída nos ha hablado sobre la canción que le ha dedicado a su ex: ‘’He plasmado lo que yo sentía y es lo que he tratado de plasmar en la letra. Es una situación personal que he estado viviendo, intenté ser clara en la letra, transparente, fue duro serlo tanto, pero creo que la gente puede sentirse inspirada y considero la letra es un poco dura’’.