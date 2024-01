“Ella prefiere hablar de distanciamiento , no quiere hablar de ruptura. Además, dice que ha sido de mutuo acuerdo con máximo respeto entre los dos y que no hay un motivo en concreto”, nos cuenta Roigé.

“Igual se acabó ese arranque pasional”, reflexiona Laura tras hablar con la hija de Kiko Matamoros y de Makoke. La pareja llevaba juntos dos años y medio. “Han acabado bien. Hay cariño, hay amor y no hay mal rollo entre ambos. Simplemente han decidido distanciarse y eso no significa que, en un momento dado, no decidan retomar lo suyo”.