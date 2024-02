Así es la nueva vida de Carlo Costanzia en Madrid: paga 700 euros por un piso de 60 metros

Carlo Costanzia se ha convertido en uno de los hombres del momento, no solo por la entrevista que concedió a ‘¡De viernes!’, si no también porque en estos momentos es la pareja sentimental de Alejandra Rubio.

Además, confirman que lleva unas dos o tres semanas viviendo en el piso y que duerme en él, por lo que podríamos asegurar que ya no tiene que pasar la noche en el centro de inserción.

Otra de las vecinas de Carlo da a conocer la buena relación que mantiene con ellos: ‘’Está apurado porque cada vez que sale pues están las cámaras grabándole, a lo mejor coincide que pasamos a su lado o tal, entonces él se agobia un montón, ‘oye mira de verdad, perdonadme’ y nada, pero no pasa nada. Ojalá no se vaya, ya que le hemos acogido aquí en el barrio que no se vaya’’.