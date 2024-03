Michelle Calvó se pronuncia sobre la relación de su ex, Carlo Costanzia, con Alejandra Rubio: "Todo el mundo se merece ser feliz"

Ella aún no se había pronunciado sobre la noticia de la que todo el mundo habla. La ex pareja de Carlo Costanzia, la actriz Michelle Calvó , había guardado silencio acerca de la nueva relación del hijo de Mar Flores con Alejandra Rubio . Hasta ahora.

'Socialité' ha aprovechado su cobertura del Festival de cine de Málaga para preguntarle a la actriz madrileña sobre la reciente relación entre su ex y la pequeña de las Campos. Michelle, según habla su entorno, no guarda demasiado buen recuerdo de su relación con Carlo, tal y como dejó ver al responder sobre su ex.