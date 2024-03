Parece que los enamorados continúan su relación y una prueba de ello es que Juanjo ha viajado hasta País Vasco para visitar a Martin y conocer, así, a su familia y amigos: "Nos va muy bien. Le hemos adoptado a él, luego yo he estado con él y muy a gusto", nos cuenta el vasco.

No es la única relación de la que se habla en torno a los triunfitos. A Ruslana se le relaciona con otro de sus compañeros, Omar , y responde así a las preguntas sobre su relación: "Nos llevamos todos muy bien y con Omar también. Es una persona muy importante para mí, tenemos un vínculo muy bonito".

"Me cuesta a veces comprender que ahora la gente observe mi vida personal e incluso se permitan el lujo de meterse y de hablar de cosas que no tienen ni idea. Es raro porque te preguntas por qué, de repente, a la gente le interesa tanto mi vida", añade, pero no desmiente su relación con el triunfito.