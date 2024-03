Imágenes exclusivas | Fran Rivera, destrozado tras la suspensión de La Madrugá sevillana: "Estoy hecho polvo"

Sevilla está viviendo una de sus Semanas Santas más tristes . Hacía 13 años que la lluvia no impedía que saliesen a la calle las hermandades de la Madrugá sevillana , la noche por excelencia de las procesiones en España y que atrae a miles de visitantes cada año.

Fran apenas podía pronunciar palabra por la pena que le causaba que su cristo, al que llaman "Rey de Triana", no pudiese salir a las calles de la capital andaluza por el anuncio de lluvias: "Muy triste, estoy hecho polvo, tenéis que perdonarme pero ahora no me encuentro bien, esto es muy difícil de explicar".